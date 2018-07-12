На Волыни полицейский требовал "индульгенцию" в размере 3 тыс. долл

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КИЕВ. 12 июля. УНН. В Луцке на взятке задержан руководитель Волынского управления внутренней безопасности полиции. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Волынской области, передает УНН.

“38-летний полковник полиции за непривлечение сотрудника областной полиции к уголовной ответственности требовал 3 тысячи долларов США”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, работники центрального аппарата Департамента внутренней безопасности Нацполиции получили оперативную информацию о причастности главы Волынского управления внутренней безопасности полиции в коррупционной деятельности.

По собранным материалам Департамента внутренней безопасности Нацполиции детективами Главного следственного управления Нацполиции было начато уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины.

И. о. начальника Волынского Управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины был задержан в порядке ст.208 УПК Украины, при поддержке и процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры Украины, бойцами отдела быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности Национальной полиции сразу после получения им взятки. В ближайшее время полицейскому объявят подозрение и изберут меру пресечения.

“Работник Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины должен быть образцом для всех полицейских, а в случае противоправных действий — нести ответственность по всей строгости закона, без исключений”, — подчеркнул начальник ДВБ НПУ генерал полиции третьего ранга Евгений Коваль.

Напомним, киевского прокурора поймали на взятке 22,5 тысячи долларов.

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