На Волині підліток підірвався на старому боєприпасі

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Надзвичайна подія трапилася учора, 8 жовтня. 14-річний підліток знайшов вибухонебезпечний предмет. Хлопець приніс його додому й намагався розібрати. У результаті механічного впливу предмет детонував і хлопець отримав травми обох ніг.

З переломом правої ноги та рваними ранами лівої підлітка госпіталізували. Наразі його життю загрози немає. Хлопчина перебуває під наглядом лікарів.

Обставини події з’ясовує поліція. Відомо, що боєприпас – із розряду вибухонебезпечних предметів часів ІІ Світової війни.

"Наполегливо рекомендуємо громадянам при виявленні підозрілих предметів, що можуть бути вибухонебезпечними, – не зачіпати таких знахідок, не намагатися їх перемістити, не пробувати розібрати – вони можуть вибухнути будь-якої миті", - попередили в ДСНС.

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