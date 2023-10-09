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На Волыни подросток подорвался на старом боеприпасе

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. В селе Березовичи Владимирского района Волынской области в результате взрыва боеприпаса травмировался 14–летний подросток, сообщили в ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Чрезвычайное происшествие случилось вчера, 8 октября. 14-летний подросток нашел взрывоопасный предмет. Парень принес его домой и пытался разобрать. В результате механического воздействия предмет детонировал и парень получил травмы обеих ног.

С переломом правой ноги и рваными ранами левой подростка госпитализировали. Сейчас его жизни угрозы нет. Паренек находится под наблюдением врачей.

Обстоятельства происшествия  выясняет полиция. Известно, что боеприпасы – из разряда взрывоопасных предметов времен II Мировой войны.

"Настоятельно рекомендуем гражданам при обнаружении подозрительных предметов, которые могут быть взрывоопасными, – не задевать таких находок, не пытаться их переместить, не пробовать разобрать – они могут взорваться в любой момент",- предупредили в ГСЧС.

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