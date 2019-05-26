У Вінницькій області пенсіонерку задушили у власному домі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. В одному з сіл Вінницької області у власному помешканні вбито пенсіонерку. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Тіло 79-річної жінки виявили в її будинку. На тілі покійної численні садна. Попередньо встановлено, що причиною смерті стала асфіксія — жінку задушили хусткою.
Речі в будинку перевернуті. Однак зловмиснику не вдалося заволодіти грошима вбитої.
Поліція розпочала досудове розслідування за статте “умисне вбивство” (ст. 115 КК України).
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