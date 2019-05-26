В Винницкой области пенсионерку задушили в собственном доме
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В одном из сел Винницкой области в собственном доме убит пенсионерку. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Тело 79-летней женщины обнаружили в ее доме. На теле покойной многочисленные ссадины. Предварительно установлено, что причиной смерти стала асфиксия - женщину задушили платком.
Вещи в доме перевернуты. Однако злоумышленнику не удалось завладеть деньгами убитой.
Полиция начала досудебное расследование по статье "умышленное убийство" (ст. 115 УК Украины).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Нежине ограбили и убили пенсионерку