В Винницкой области пенсионерку задушили в собственном доме

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 17599 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 39944 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 58940 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 74319 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119541 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110842 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137224 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144540 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130082 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130160 просмотра

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В Винницкой области пенсионерку задушили в собственном доме

В Винницкой области пенсионерку задушили в собственном доме

Киев  •  УНН

 • 26376 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. В одном из сел Винницкой области в собственном доме убит пенсионерку. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Тело 79-летней женщины обнаружили в ее доме. На теле покойной многочисленные ссадины. Предварительно установлено, что причиной смерти стала асфиксия - женщину задушили платком.

Вещи в доме перевернуты. Однако злоумышленнику не удалось завладеть деньгами убитой.

Полиция начала досудебное расследование по статье "умышленное убийство" (ст. 115 УК Украины).

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