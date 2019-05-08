На Волині невідомі кинули гранату на подвір’я депутата
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. В місті Камінь-Каширський Волинської області невідомі кинули гранату на подвір’я депутата обласної ради, Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася сьогодні вночі. Невідомий кинув гранату (за попередньою інформацією РГД-5) на подвір’я приватного будинку, в якому мешкає депутат Волинської облради.
Вибухом гранати пошкоджено фасад будинку та вікно. Ніхто не постраждав.
Наразі вирішується питання кваліфікації злочину та відкриття кримінального провадження.
Як повідомляв УНН, на Харківщині невідомі кинули гранату на подвір’я.