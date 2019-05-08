На Волыни неизвестные бросили гранату во двор депутата

Происшествие произошло сегодня ночью. Неизвестный бросил гранату (по предварительной информации РГД-5) во двор частного дома, в котором проживает депутат Волынского облсовета.



Взрывом гранаты поврежден фасад дома и окно. Никто не пострадал.



Сейчас решается вопрос квалификации преступления и открытия уголовного производства.



Как сообщал УНН, в Харьковской области неизвестные бросили гранату во двор.