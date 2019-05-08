На Волыни неизвестные бросили гранату во двор депутата
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В городе Камень-Каширский Волынской области неизвестные бросили гранату во двор депутата областного совета, Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Происшествие произошло сегодня ночью. Неизвестный бросил гранату (по предварительной информации РГД-5) во двор частного дома, в котором проживает депутат Волынского облсовета.
Взрывом гранаты поврежден фасад дома и окно. Никто не пострадал.
Сейчас решается вопрос квалификации преступления и открытия уголовного производства.
Как сообщал УНН, в Харьковской области неизвестные бросили гранату во двор.