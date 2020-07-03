На Волині через брудну воду загинуло риби на 8 млн грн

"Понад 8 мільйонів збитків нараховано через загибель риби у річці Стир. Попередньо встановлена причина – брудна вода. Ще 25 червня інспектори ДЕІ спільно з Волинським рибоохоронним патрулем здійснили перевірку русла річки Стир на ділянці від села Липляни до села Княгининок. В результаті виявили мертву рибу на площі 177,5 тисяч квадратних метрів”, - написав Андрій Мальований.

Він зазначив, що сума збитків за знищену рибу становить 653 тис. 276 гривень, а за втрату її потомства – 7 млн 636 тис. 860 грн.

“Отриманий від Держспоживслужби звіт свідчить про те, що патологічного матеріалу збудників екто- та ендопаразитів у водоймі немає. Водночас на зябрах мертвих риб виявили густий брудно-сірий слиз. Інспектори вважають, що риба загинула через забруднення води. Відділ Інструментально-лабораторного контролю ДЕІ взяв зразки води на дослідження. Про результати повідомлю на своїй сторінці. Якщо якість води буде не в нормі, то інспекція нарахує додаткові збитки”, - додав Андрій Мальований.

Нагадаємо, Рада підтримала посилення відповідальності за рибне браконьєрство.