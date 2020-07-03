На Волыни из-за грязной воды погибло рыбы на 8 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. На Волыни зафиксировали массовую гибель рыбы, предварительно - из-за грязной воды. Убытки оценивают в более 8 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, передает УНН.
"Более 8 миллионов убытков начислено из-за гибели рыбы в реке Стырь. Предварительно установлена причина - грязная вода. Еще 25 июня инспекторы ГЭИ совместно с Волынским рыбоохранным патрулем осуществили проверку русла реки Стырь на участке от села Липляны до села Княгининок. В результате обнаружили мертвую рыбу на площади 177 500 квадратных метров", - написал Андрей Малеванный.
Он отметил, что сумма убытков за уничтоженную рыбу составляет 653 тыс. 276 гривен, а за потерю ее потомства - 7 млн 636 тыс. 860 грн.
"Полученный от Госпотребслужбы отчет свидетельствует о том, что патологического материала возбудителей экто- и эндопаразитов в водоеме нет. В то же время на жабрах мертвых рыб обнаружили густую грязно-серую слизь. Инспекторы считают, что рыба погибла из-за загрязнения воды. Отдел инструментально-лабораторного контроля ГЭИ взял образцы воды на исследование. О результатах сообщу на своей странице. Если качество воды будет не в норме, то инспекция начислит дополнительные убытки", - добавил Андрей Малеванный.
Напомним, Рада поддержала усиление ответственности за рыбное браконьерство.