На Волині біля дитячого майданчика виявили змію-медянку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Володимирі, що на Волині, біля дитячого майданчика помітили змію. Як повідомили у ДСНС, рятувальники виловили "непрохану гостію" і випустили її у природне середовище, передає УНН.
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Сьогодні у місцевому парку поблизу дитячого майданчику в місті Володимирі на Волині громадяни виявили змію.
За викликом прибули рятувальники міської пожежно-рятувальної частини. Вони змогли виловити непрохану гостю, що виявилась змією-медянкою. Плазуна відпустили у природне середовище подалі від осель громадян, де вона нікому не загрожуватиме.
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