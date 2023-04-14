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На Волині біля дитячого майданчика виявили змію-медянку

На Волині біля дитячого майданчика виявили змію-медянку

Київ • УНН

 • 784524 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Володимирі, що на Волині, біля дитячого майданчика помітили змію. Як повідомили у ДСНС, рятувальники виловили "непрохану гостію" і випустили її у природне середовище, передає УНН.

Деталі

Сьогодні у місцевому парку поблизу дитячого майданчику в місті Володимирі на Волині громадяни виявили змію.

За викликом прибули рятувальники міської пожежно-рятувальної частини. Вони змогли виловити непрохану гостю, що виявилась змією-медянкою. Плазуна відпустили у природне середовище подалі від осель громадян, де вона нікому не загрожуватиме.

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