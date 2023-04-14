На Волыни возле детской площадки обнаружили змею-медянку

Детали

Сегодня в местном парке вблизи детской площадки в городе Владимире на Волыни граждане обнаружили змею.

По вызову прибыли спасатели городской пожарно-спасательной части. Они смогли выловить незваную гостью, которая оказалась змеей-медянкой. Пресмыкающееся отпустили в естественную среду подальше от домов граждан, где оно никому не будет угрожать.

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