На Волыни возле детской площадки обнаружили змею-медянку
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Во Владимире, что на Волыни, возле детской площадки заметили змею. Как сообщили в ГСЧС, спасатели выловили "незваную гостью" и выпустили ее в естественную среду, передает УНН.
Детали
Сегодня в местном парке вблизи детской площадки в городе Владимире на Волыни граждане обнаружили змею.
По вызову прибыли спасатели городской пожарно-спасательной части. Они смогли выловить незваную гостью, которая оказалась змеей-медянкой. Пресмыкающееся отпустили в естественную среду подальше от домов граждан, где оно никому не будет угрожать.
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