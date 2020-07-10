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На водосховищі в Одеській області масово загинула риба

На водосховищі в Одеській області масово загинула риба

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КИЇВ. 10 липня. УНН. У вершині Кучурганського водосховища в Одеській області зафіксовано мор риби, ймовірною причиною цього вважають природні фактори. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної екологічної інспекції в Одеській області.

Так, 8 липня відбулася комісія зі встановлення причини загибелі водних біоресурсів у вершині Кучурганського водосховища в межах села Кучургани Роздільнянського району Одеської області.

"В ході візуального обстеження берегу вищевказаної водойми виявлено загиблу рибу: карась, щука, окунь, краснопірка - та скупчення водоростей, вода мала неприємний запах та зелений колір. Ділянка водойми на якій зафіксовано загиблі водні біоресурси складає близько 1000 метрів", - йдеться в повідомленні.

Співробітники Держекоінспекції відібрали проби води для подальшого проведення лабораторних досліджень.

"За попередніми висновками комісії ймовірною причиною загибелі водних біоресурсів можливо вважати природні фактори, які сталися, а саме: зниження вмісту розчиненого кисню у воді внаслідок масового розмноження водоростей", - зазначили екоінспекції.

Нагадаємо, у Миколаївській області зафіксували масовий мор риби. Державна екологічна інспекція взяла на дослідження проби води, аби з’ясувати причини загибелі. 

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