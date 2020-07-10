На водохранилище в Одесской области массово погибла рыба
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В вершине Кучурганского водохранилища в Одесской области зафиксирован мор рыбы, вероятной причиной этого считают природные факторы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции в Одесской области.
Так, 8 июля состоялась комиссия по установлению причины гибели водных биоресурсов в вершине Кучурганского водохранилища в пределах села Кучурганы Раздельнянского района Одесской области.
"В ходе визуального обследования берегу вышеуказанной водоема выявлено погибшую рыбу: карась, щука, окунь, красноперка - и скопление водорослей, вода имела неприятный запах и зеленый цвет. Участок водоема на котором зафиксированы погибшие водные биоресурсы составляет около 1000 метров", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госэкоинспекции отобрали пробы воды для последующего проведения лабораторных исследований.
"По предварительным выводам комиссии вероятной причиной гибели водных биоресурсов можно считать природные факторы, которые произошли, а именно: снижение содержания растворенного кислорода в воде в результате массового размножения водорослей", - отметили экоинспекции.
Напомним, в Николаевской области зафиксировали массовый мор рыбы. Государственная экологическая инспекция взяла на исследование пробы воды, чтобы выяснить причины гибели.