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На водохранилище в Одесской области массово погибла рыба

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КИЕВ. 10 июля. УНН. В вершине Кучурганского водохранилища в Одесской области зафиксирован мор рыбы, вероятной причиной этого считают природные факторы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции в Одесской области.

Так, 8 июля состоялась комиссия по установлению причины гибели водных биоресурсов в вершине Кучурганского водохранилища в пределах села Кучурганы Раздельнянского района Одесской области.

"В ходе визуального обследования берегу вышеуказанной водоема выявлено погибшую рыбу: карась, щука, окунь, красноперка - и скопление водорослей, вода имела неприятный запах и зеленый цвет. Участок водоема на котором зафиксированы погибшие водные биоресурсы составляет около 1000 метров", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госэкоинспекции отобрали пробы воды для последующего проведения лабораторных исследований.

"По предварительным выводам комиссии вероятной причиной гибели водных биоресурсов можно считать природные факторы, которые произошли, а именно: снижение содержания растворенного кислорода в воде в результате массового размножения водорослей", - отметили экоинспекции.

Напомним, в Николаевской области зафиксировали массовый мор рыбы. Государственная экологическая инспекция взяла на исследование пробы воды, чтобы выяснить причины гибели.

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