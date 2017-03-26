На військових складах в Балаклії залишився один осередок тління — Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Наразі на військових складах в Балаклії Харківської області залишився лише один осередок тління, планується, що найближчим часом він буде остаточно ліквідований. Про це повідомив заступник міністра оборони України Ігор Павловський під час вечірнього засідання координаційного штабу з ліквідації наслідків пожежі, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
“Наразі залишився лише один осередок тління, але планується, що найближчим часом він буде остаточно ліквідований”, — сказав І.Павловський.
Він також повідомив, що військовослужбовці, залучені до ліквідації наслідків надзвичайної події, працюють у плановому режимі, ситуація повністю під контролем.
Також голова Балакліївської районної державної адміністрації Степан Масельський подякував силовикам за оперативну роботу і зазначив, що з понеділка Балаклія повертатиметься до нормального ритму життя.
Як повідомляв УНН, на військовому арсеналі в Балаклії розпочалось часткове розмінування технічної території.
Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.
Зазначимо, у Балаклії пошкоджені 243 будівлі, при цьому виявлено п’ять зруйнованих приватних житлових будинків.