На военных складах в Балаклее остался один очаг тления - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Сейчас на военных складах в Балаклее Харьковской области остался только один очаг тления, планируется, что в ближайшее время он будет окончательно ликвидирован. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский во время вечернего заседания координационного штаба по ликвидации последствий пожара, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Сейчас остался только один очаг тления, но планируется, что в ближайшее время он будет окончательно ликвидирован", - сказал И.Павловский.
Он также сообщил, что военнослужащие, привлеченные к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, работают в плановом режиме, ситуация полностью под контролем.
Также глава Балаклейской районной государственной администрации Степан Масельский поблагодарил силовиков за оперативную работу и отметил, что с понедельника Балаклея будет возвращаться к нормальному ритму жизни.
Как сообщал УНН, на военном арсенале в Балаклее началось частичное разминирование технической территории.
Напомним, по данным ДСНС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.
Отметим, в Балаклее повреждены 243 здания, при этом обнаружено пять разрушенных частных жилых домов.