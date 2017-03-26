На военных складах в Балаклее остался один очаг тления - Минобороны

"Сейчас остался только один очаг тления, но планируется, что в ближайшее время он будет окончательно ликвидирован", - сказал И.Павловский.

Он также сообщил, что военнослужащие, привлеченные к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, работают в плановом режиме, ситуация полностью под контролем.

Также глава Балаклейской районной государственной администрации Степан Масельский поблагодарил силовиков за оперативную работу и отметил, что с понедельника Балаклея будет возвращаться к нормальному ритму жизни.

Как сообщал УНН, на военном арсенале в Балаклее началось частичное разминирование технической территории.

Напомним, по данным ДСНС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Отметим, в Балаклее повреждены 243 здания, при этом обнаружено пять разрушенных частных жилых домов.