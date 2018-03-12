На виставці в Дюссельдорфі представлять біовина
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. На Всесвітній виставці алкогольної продукції ProWein-2018, яка відбудеться в німецькому Дюссельдорфі, будуть представлені біовина (органічні вина), передає УНН з посиланням на сайт організаторів заходу.
“Сьогодні багато німецьких виноробень виготовляють вино відповідно до принципів органічного виноградарства. Такі вина мають високу якість, а методи вирощування виноградників зберігають родючість ґрунту, сприяючи збереженню біологічного різноманіття флори і фауни”, — йдеться в повідомленні.
Виставка відбудеться 18-21 березня.
Нагадаємо, що Україну на виставці ProWein-2018 представлять такі українські бренди горілки, як Medoff і MERNAYA.
Додамо, що Medoff стала фаворитом тестування алкоголю, яке провів Інститут споживчих експертиз із залученням дегустаторів Українського науково-дослідного інституту спирту і Укрметртестстандарту.