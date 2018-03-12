На выставке в Дюссельдорфе представят биовина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. На Всемирной выставке алкогольной продукции ProWein-2018, которая состоится в немецком Дюссельдорфе, будут представлены биовина (органические вина), передает УНН со ссылкой на сайт организаторов мероприятия.
“Сегодня многие немецкие винодельни производят вино в соответствии с принципами органического виноградарства. Такие вина имеют высокое качество, а методы выращивания виноградников сохраняют плодородие почвы, способствуя сохранению биологического разнообразия флоры и фауны”, — говорится в сообщении.
Выставка состоится 18-21 марта.
Напомним, что Украину на выставке ProWein-2018 представят такие украинские бренды водки, как Medoff и MERNAYA.
Добавим, что Medoff стала фаворитом тестирования алкоголя, которое провел Институт потребительских экспертиз с привлечением дегустаторов Украинского научно-исследовательского института спирта и Укрметртестстандарта.