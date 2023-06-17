На високовольтних підстанціях Одещини сталась аварія: частина міста залишилась без світла
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Частина одеситів залишилась без світла через аварію на високовольтних підстанціях Одещини. Як повідомили у ДТЕК, енергатики вже ліквідували аварію, передає УНН.
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Сьогодні о 15:09 сталося аварійне відключення обладнання на високовольтних підстанціях іншої енергокомпанії.
Без світла тимчасово були одесити, що проживають у Київському та Хаджибейському районах міста.
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"Станом на 15:35 вдалося відновити електропостачання для жителів Одеси. Проте залишається частково знеструмлений Одеський район.
Енергетики, де це можливо, перезаживлюють споживачів на резервну лінію", - йдеться у повідомленні.
За даними ДТЕК, роботи тривають.