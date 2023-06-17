На высоковольтных подстанциях Одесской области произошла авария: часть города осталась без света
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Часть одесситов осталась без света из-за аварии на высоковольтных подстанциях Одесской области. Как сообщили в ДТЭК, энергетики уже ликвидировали аварию, передает УНН.
Детали
Сегодня в 15:09 произошло аварийное отключение оборудования на высоковольтных подстанциях другой энергокомпании.
Без света временно были одесситы, проживающие в Киевском и Хаджибейском районах города.
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"По состоянию на 15:35 удалось восстановить электроснабжение для жителей Одессы. Однако остается частично обесточен Одесский район.
Энергетики, где это возможно, перезапитывают потребителей на резервную линию", - говорится в сообщении.
По данным ДТЭК, работы продолжаются.