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На высоковольтных подстанциях Одесской области произошла авария: часть города осталась без света

Киев • УНН

 • 1193803 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Часть одесситов осталась без света из-за аварии на высоковольтных подстанциях Одесской области. Как сообщили в ДТЭК, энергетики уже ликвидировали аварию, передает УНН.

На высоковольтных подстанциях Одесской области произошла авария: часть города осталась без света

Детали

Сегодня в 15:09 произошло аварийное отключение оборудования на высоковольтных подстанциях другой энергокомпании.

Без света временно были одесситы, проживающие в Киевском и Хаджибейском районах города.

Цитата

"По состоянию на 15:35 удалось восстановить электроснабжение для жителей Одессы. Однако остается частично обесточен Одесский район.

Энергетики, где это возможно, перезапитывают потребителей на резервную линию", - говорится в сообщении.

По данным ДТЭК, работы продолжаются.

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