На Виноградарі можлива відсутність світла через аварійне відключення трансформатора
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Під Києвом на підстанції “Пріорська” аварійно відключився трансформатор, можлива відсутність світла на Виноградарі та низький тиск у водопровідній мережі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
“На високовольтній підстанції “Пріорська” аварійно відключився трансформатор. Спеціалісти вже виїхали на підстанцію, орієнтовний час перепідключення обладнання для повернення клієнтам світла – 30-40 хвилин”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що працюють служби ПрАТ “АК “Київводоканал” для того, щоб оперативно нормалізувати водопостачання будівель, що потрапили в зону відключення підстанції. Після відновлення електроенергії працівники одразу налагодять роботу насосного обладнання, щоб забезпечити належний тиск у водопровідній мережі.
“Можлива відсутність світла та низький тиск у водопровідній мережі… Без електропостачання опинились близько 650 житлових і 800 приватних будинків на Виноградарі. У зоні відключення будинки в Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Подільському районах”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, 27 серпня у центрі Києва зникало світло, були знеструмлені фонтани, ТЦ і житлові будинки.