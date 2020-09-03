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На Виноградарі можлива відсутність світла через аварійне відключення трансформатора

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Під Києвом на підстанції “Пріорська” аварійно відключився трансформатор, можлива відсутність світла на Виноградарі та низький тиск у водопровідній мережі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

На Виноградарі можлива відсутність світла через аварійне відключення трансформатора

“На високовольтній підстанції “Пріорська” аварійно відключився трансформатор. Спеціалісти вже виїхали на підстанцію, орієнтовний час перепідключення обладнання для повернення клієнтам світла – 30-40 хвилин”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працюють служби ПрАТ “АК “Київводоканал” для того, щоб оперативно нормалізувати водопостачання будівель, що потрапили в зону відключення підстанції. Після відновлення електроенергії працівники одразу налагодять роботу насосного обладнання, щоб забезпечити належний тиск у водопровідній мережі.

“Можлива відсутність світла та низький тиск у водопровідній мережі… Без електропостачання опинились близько 650 житлових і 800 приватних будинків на Виноградарі. У зоні відключення будинки в Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Подільському районах”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, 27 серпня у центрі Києва зникало світло, були знеструмлені фонтани, ТЦ і житлові будинки.

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