На Виноградаре возможно отсутствие света из-за аварийного отключения трансформатора
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Под Киевом на подстанции "Приорская" аварийно отключился трансформатор, возможно отсутствие света на Виноградаре и низкое давление в водопроводной сети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"На высоковольтной подстанции "Приорская" аварийно отключился трансформатор. Специалисты уже выехали на подстанцию, ориентировочное время переподключения оборудования для возврата клиентам света - 30-40 минут ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работают службы ЗАО "АК "Киевводоканал" для того, чтобы оперативно нормализовать водоснабжение зданий, попавших в зону отключения подстанции. После восстановления электроэнергии работники сразу наладят работу насосного оборудования, чтобы обеспечить соответствующее давление в водопроводной сети.
"Возможно отсутствие света и низкое давление в водопроводной сети... Без электроснабжения оказались около 650 жилых и 800 частных домов на Виноградаре. В зоне отключения дома в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Подольском районах", - указано в сообщении.
Напомним, 27 августа в центре Киева пропадал свет, были обесточены фонтаны, ТЦ и жилые дома.