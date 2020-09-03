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На Виноградаре возможно отсутствие света из-за аварийного отключения трансформатора

Киев • УНН

 • 21559 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Под Киевом на подстанции "Приорская" аварийно отключился трансформатор, возможно отсутствие света на Виноградаре и низкое давление в водопроводной сети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

На Виноградаре возможно отсутствие света из-за аварийного отключения трансформатора

"На высоковольтной подстанции "Приорская" аварийно отключился трансформатор. Специалисты уже выехали на подстанцию, ориентировочное время переподключения оборудования для возврата клиентам света - 30-40 минут ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работают службы ЗАО "АК "Киевводоканал" для того, чтобы оперативно нормализовать водоснабжение зданий, попавших в зону отключения подстанции. После восстановления электроэнергии работники сразу наладят работу насосного оборудования, чтобы обеспечить соответствующее давление в водопроводной сети.

"Возможно отсутствие света и низкое давление в водопроводной сети... Без электроснабжения оказались около 650 жилых и 800 частных домов на Виноградаре. В зоне отключения дома в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Подольском районах", - указано в сообщении.

Напомним, 27 августа в центре Киева пропадал свет, были обесточены фонтаны, ТЦ и жилые дома.

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