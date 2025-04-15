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Financial Times

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The Guardian

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На Вінничині відремонтували пологове відділення у лікарні

Київ • УНН

 • 4556 перегляди

У Тульчинській лікарні на Вінниччині відремонтували пологове відділення завдяки благодійному фонду "МХП–Громаді". Проєкт включав ремонт пологової зали, оглядової кімнати та оновлення меблів.

На Вінничині відремонтували пологове відділення у лікарні

У пологовому відділенні Тульчинської лікарні на Вінничині вперше за понад 30 років провели капітальний ремонт, передає УНН.

Деталі

Завдяки конкурсу соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" від Благодійного фонду "МХП–Громаді" та співфінансуванню громади вдалося оновити приміщення, покращити умови для породіль та зробити заклад більш інклюзивним.

Ми встановили нові меблі, замінили плитку, покращили освітлення, розширили дверні прорізи. Також об’єднали пологову та оглядову кімнати, що дозволило створити комфортні умови для сімейних і партнерських пологів

- розповіла директорка лікарні Галина Роспутна.

Проєкт "Щасливої долі 3. Народження" передбачав ремонт пологової зали та оглядової кімнати. Загальний бюджет перевищив 500 тисяч гривень, які виділили фонд "МХП–Громаді", ГО "Життя та розвиток", Вапнярська й Тульчинська громади та сам пологовий будинок.

Це вже третій успішний проєкт лікарні в партнерстві з Фондом "МХП–Громаді". Раніше в рамках ініціативи "Щасливої долі" відремонтували палати виписки та облаштували сучасні палати для породіль, додавши нові меблі, побутову техніку й окремі санвузли.

У майбутньому плануємо оновити палату для інтенсивної терапії новонароджених і відремонтувати ще кілька палат для перебування. Поки що вистачає відремонтованих приміщень, але ми сподіваємось, що народжуваність зростатиме

- зазначила Роспутна.

Додамо, що за весь час існування конкурсу "Час діяти, Україно!" благодійний фонд "МХП-Громаді" надав понад 42 млн грн фінансування, підтримав 552 соціальні ініціативи, що принесли користь понад 3,2 млн людей.

Основні етапи конкурсного відбору:

  • Старт прийому заявок: 18 березня 2025 року;
    • Фінал прийому заявок: 21 квітня 2025 року (до 16:00 год за київським часом);
      • Оголошення переможців: 10 червня 2025 року;
        • Подача проєктів здійснюється через сайт Конкурсу.

          Довідка "МХП - Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України, з яких понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

          Лілія Подоляк

          Лілія Подоляк

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