В Винницкой области отремонтировали родильное отделение в больнице
Киев • УНН
В Тульчинской больнице в Винницкой области отремонтировали родильное отделение благодаря благотворительному фонду "МХП–Громаде". Проект включал ремонт родильного зала, смотровой комнаты и обновление мебели.
В родильном отделении Тульчинской больницы в Винницкой области впервые за более чем 30 лет провели капитальный ремонт, передает УНН.
Детали
Благодаря конкурсу социальных инициатив "Время действовать, Украина!" от Благотворительного фонда "МХП–Громаде" и софинансированию громады удалось обновить помещение, улучшить условия для рожениц и сделать заведение более инклюзивным.
Мы установили новую мебель, заменили плитку, улучшили освещение, расширили дверные проемы. Также объединили родильную и смотровую комнаты, что позволило создать комфортные условия для семейных и партнерских родов
Проект "Счастливой судьбы 3. Рождение" предусматривал ремонт родильного зала и смотровой комнаты. Общий бюджет превысил 500 тысяч гривен, которые выделили фонд "МХП–Громаде", ОО "Жизнь и развитие", Вапнярская и Тульчинская громады и сам роддом.
Это уже третий успешный проект больницы в партнерстве с Фондом "МХП–Громаде". Ранее в рамках инициативы "Счастливой судьбы" отремонтировали палаты выписки и обустроили современные палаты для рожениц, добавив новую мебель, бытовую технику и отдельные санузлы.
В будущем планируем обновить палату для интенсивной терапии новорожденных и отремонтировать еще несколько палат для пребывания. Пока что хватает отремонтированных помещений, но мы надеемся, что рождаемость будет расти
Добавим, что за все время существования конкурса "Время действовать, Украина!" благотворительный фонд "МХП-Громаде" предоставил более 42 млн грн финансирования, поддержал 552 социальные инициативы, принесшие пользу более 3,2 млн человек.
Основные этапы конкурсного отбора:
- Старт приема заявок: 18 марта 2025 года;
- Финал приема заявок: 21 апреля 2025 года (до 16:00 по киевскому времени);
- Объявление победителей: 10 июня 2025 года;
- Подача проектов осуществляется через сайт Конкурса.
Справка "МХП - Громаде" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 13 областей Украины, из которых более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.