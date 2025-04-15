В Винницкой области отремонтировали родильное отделение в больнице

В родильном отделении Тульчинской больницы в Винницкой области впервые за более чем 30 лет провели капитальный ремонт, передает УНН.

Детали

Благодаря конкурсу социальных инициатив "Время действовать, Украина!" от Благотворительного фонда "МХП–Громаде" и софинансированию громады удалось обновить помещение, улучшить условия для рожениц и сделать заведение более инклюзивным.

Мы установили новую мебель, заменили плитку, улучшили освещение, расширили дверные проемы. Также объединили родильную и смотровую комнаты, что позволило создать комфортные условия для семейных и партнерских родов - рассказала директор больницы Галина Роспутная.



Проект "Счастливой судьбы 3. Рождение" предусматривал ремонт родильного зала и смотровой комнаты. Общий бюджет превысил 500 тысяч гривен, которые выделили фонд "МХП–Громаде", ОО "Жизнь и развитие", Вапнярская и Тульчинская громады и сам роддом.

Это уже третий успешный проект больницы в партнерстве с Фондом "МХП–Громаде". Ранее в рамках инициативы "Счастливой судьбы" отремонтировали палаты выписки и обустроили современные палаты для рожениц, добавив новую мебель, бытовую технику и отдельные санузлы.

В будущем планируем обновить палату для интенсивной терапии новорожденных и отремонтировать еще несколько палат для пребывания. Пока что хватает отремонтированных помещений, но мы надеемся, что рождаемость будет расти - отметила Роспутная.



Добавим, что за все время существования конкурса "Время действовать, Украина!" благотворительный фонд "МХП-Громаде" предоставил более 42 млн грн финансирования, поддержал 552 социальные инициативы, принесшие пользу более 3,2 млн человек.

Основные этапы конкурсного отбора:

Старт приема заявок: 18 марта 2025 года;

Финал приема заявок: 21 апреля 2025 года (до 16:00 по киевскому времени);

Объявление победителей: 10 июня 2025 года;

Подача проектов осуществляется через сайт Конкурса.

Справка "МХП - Громаде" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 13 областей Украины, из которых более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.