На Вінниччині під час нічної атаки рф відпрацювали захисники неба - ОВА
Київ • УНН
За словами голови Вінницької обласної військової адміністрації, під час нічної атаки рф у Вінницькій області сили протиповітряної оборони працювали професійно і чітко.
У Вінницькій області вночі, коли була атак російських військ, професійно і чітко відпрацювали захисники неба, повідомив у суботу голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, пише УНН.
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"Дякую захисникам неба Вінниччини! Професійно і чітко відпрацювали цієї ночі!" - написав голова ОВА у Telegram.
Нагадаємо
Під час нічного атаки рф повідомлялося про чутні у Вінницькій області вибухи.