В Винницкой области ночью, когда была атак российских войск, профессионально и четко отработали защитники неба, сообщил в субботу глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, пишет УНН.

Детали

"Спасибо защитникам неба Винницкой области! Профессионально и четко отработали этой ночью!"- написал глава ОВА в Telegram.

Напомним

Во время ночного атаки рф сообщалось о слышимых в Винницкой области взрывах.