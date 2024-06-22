Киев • УНН
По словам главы Винницкой областной военной администрации, во время ночной атаки рф в Винницкой области силы противовоздушной обороны работали профессионально и четко.
В Винницкой области ночью, когда была атак российских войск, профессионально и четко отработали защитники неба, сообщил в субботу глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, пишет УНН.
Детали
"Спасибо защитникам неба Винницкой области! Профессионально и четко отработали этой ночью!"- написал глава ОВА в Telegram.
Напомним
Во время ночного атаки рф сообщалось о слышимых в Винницкой области взрывах.