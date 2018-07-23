На Вінничині з'явилися вже чотири нові футбольні міні-поля
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. З початку року у Вінницькій області побудували чотири нові поля для міні-футболу. Про це УНН повідомили у Вінницькій ОДА.
"На території області збудовано 4 майданчики зі штучним покриттям для гри в міні-футбол, з яких 2 введено в експлуатацію", - розповіли в ОДА.
Будівництво нових полів здійснювалося за рахунок коштів, виділених у 2017 році за програмою "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України", додали в облдержадміністрації.
"Загальна кількість по області становить 7 об'єктів, що були затверджені вищевказаною програмою, з них 3 перебувають у стадії дофінансування з місцевих бюджетів та завершення будівництва", - зазначили в ОДА.
Нагадаємо, до кінця року на Дніпропетровщині з'явиться 23 нових футбольних міні-поля.
На Кіровоградщині, тим часом, з’явилося вже шість нових футбольних міні-полів.
Не відстає і столиця. У Києві будують кілька десятків міні-майданчиків для футболу. Виконавцем держзамовлення є ТОВ “ФФУ Продакшн”.
Компанія працює за технологією всесвітньо відомого виробника штучного покриття Polytan.