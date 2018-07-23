В Винницкой области появились уже четыре новые футбольные мини-поля
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. С начала года в Винницкой области построили четыре новых поля для мини-футбола. Об этом сообщили УНН в Винницкой ОГА.
"На территории области построено 4 площадки с искусственным покрытием для игры в мини-футбол, из которых 2 введены в эксплуатацию", - рассказали в ОГА.
Строительство новых полей осуществлялось за счет средств, выделенных в 2017 году по программе "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины", добавили в облгосадминистрации.
"Общее количество по области составляет 7 объектов, которые были утверждены вышеуказанной программой, из них 3 находятся в стадии дофинансирования из местных бюджетов и завершения строительства", - отметили в ОГА.
Напомним, до конца года в Днепропетровской области появится 23 новых футбольных мини-поля.
В Кировоградской области, тем временем, появилось уже шесть новых футбольных мини-полей.
Не отстает и столица. В Киеве строят несколько десятков мини-площадок для футбола. Исполнителем госзаказа является ООО "ФФУ Продакшн".
Компания работает по технологии всемирно известного производителя искусственного покрытия Polytan.