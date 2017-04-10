На Вінничині судитимуть ватажків бойовиків "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Прокуратура Вінницької області направила до суду обвинувальний акт щодо 4 ватажків бойовиків терористичної організації "ДНР" на чолі з командиром мотострілкової бригади, які здійснювали керівництво, організацію та реалізацію заходів, направлених на здійснення диверсійно-підривної, розвідувальної та терористичної діяльності проти України на, так званому, "Горлівському напрямку". Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури області.
"Для забезпечення ефективності злочинної діяльності, цими ватажками створена агентурно-інформаторська мережа із числа громадян України, що мешкають на лінії розмежування, які систематично надавали бойовикам на непідконтрольну українській владі територію "ДНР" інформацію розвідувального характеру щодо місць дислокації, чисельності та маршрутів пересування підрозділів та військової техніки Збройних сил України та інших військових формувань, задіяних у проведенні антитерористичної операції, а також понесені втрати", - йдеться у повідомленні.
Використовуючи власні повноваження, наявні у підпорядкуванні сили та засоби, так званих, збройних сил "ДНР", з урахуванням одержаної інформації розвідувального характеру, бойовики організовували та здійснювали диверсійні атаки та обстріли місць дислокації військовослужбовців, військової техніки Збройних сил України, а також мирного населення на підконтрольній українській владі території, зокрема в містах Горлівка, Єнакієве, Макіївка та Ясинувата Донецької області.
Санкція інкримінованої обвинуваченим статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років, з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН 8 квітня, у Торецьку затриманий розвідник “ДНР”.