В Винницкой области будут судить главарей боевиков "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Прокуратура Винницкой области направила в суд обвинительный акт по 4 главарям боевиков террористической организации "ДНР" во главе с командиром мотострелковой бригады, которые осуществляли руководство, организацию и реализацию мероприятий, направленных на осуществление диверсионно-подрывной, разведывательной и террористической деятельности против Украины на так называемом, "Горловском направлении". Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
"Для обеспечения эффективности преступной деятельности, этими главарями создана агентурно-информаторская сеть из числа граждан Украины, проживающих на линии разграничения, которые систематически предоставляли боевикам на неподконтрольную украинской власти территорию" ДНР "информацию разведывательного характера о местах дислокации, численности и маршрутов передвижения подразделений и военной техники Вооруженных сил Украины и других военных формирований, задействованных в проведении антитеррористической операции, а также понесенные потери", - говорится в сообщении.
Используя собственные полномочия, имеющиеся в подчинении силы и средства, так называемых, вооруженных сил "ДНР", с учетом полученной информации разведывательного характера, боевики организовывали и осуществляли диверсионные атаки и обстрелы мест дислокации военнослужащих, военной техники Вооруженных сил Украины, а также мирного населения на подконтрольной украинскому власти территории, в частности в городах Горловка, Енакиево, Макеевка и Ясиноватая Донецкой области.
Санкция инкриминируемой обвиняемым статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН 8 апреля, в Торецкое задержан разведчик "ДНР".