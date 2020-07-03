На Вінничині провели обшуки: вилучили сурогату алкоголю на понад 2 млн грн

“Під час обшуків у населених пунктах Могилів-Подільський, Немія та Серебрія у фальшувальників вилучили товару на 2,5 мільйона гривень”, — вказали у відомстві.

Так, у межах досудового розслідування за ч. 2 ст. 204 КК України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) оперативники ДПСУ за силової підтримки спецпідрозділу “ДОЗОР” спільно з представниками ДБР та під процесуальним керівництвом військової прокуратури провели 5 санкціонованих обшуків. Під час цих заходів виявили 2 підпільних цехи з виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції та 1 підпільний цех з виготовлення мінеральної води.

Правоохоронці вилучили понад 20 тонн спирту та алкогольних напоїв, які зберігалися у спеціальних поліетиленових упаковках, резервуарах та пляшках, а також фарбники, заготівки для розлиття та засоби для брендування сурогату під продукцію відомих світових виробників.

Слідчо-оперативні заходи тривають. Встановлюються причетні до вчинення злочину особи.

Нагадаємо, на Вінниччині ділки хотіли продати фальсифікований алкоголь на 2 млн грн.