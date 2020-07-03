В Винницкой области провели обыски: изъяли суррогата алкоголя на более 2 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Десятки тонн алкогольного суррогата обнаружили во время обысков в подпольных цехах Винницкой области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Во время обысков в населенных пунктах Могилев-Подольский, Немия и Серебрия у фальсификаторов изъяли товара на 2,5 миллиона гривен", - указали в ведомстве.
Так, в рамках досудебного расследования по ч. 2 ст. 204 УК Украины (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) оперативники ГПСУ при силовой поддержке спецподразделения "ДОЗОР" совместно с представителями ГБР и под процессуальным руководством военной прокуратуры провели 5 санкционированных обысков. Во время этих мероприятий обнаружили 2 подпольных цеха по изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции и 1 подпольный цех по изготовлению минеральной воды.
Правоохранители изъяли более 20 тонн спирта и алкогольных напитков, которые хранились в специальных полиэтиленовых упаковках, резервуарах и бутылках, а также красители, заготовки для разлива и средства для брендирования суррогата под продукцию известных мировых производителей.
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Устанавливаются причастные к совершению преступления лица.
Напомним, в Винницкой области дельцы хотели продать фальсифицированный алкоголь на 2 млн грн.