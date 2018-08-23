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На Вінничині горів олійноекстракційний завод

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Рятувальники ліквідували пожежу у цеху ДП “Калинівський експериментальний завод з фракціонування олії та жирів”. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Вінницькій області, передає УНН.

На Вінничині горів олійноекстракційний завод

“22 серпня о 19:18 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що в м. Калинівка сталося загоряння в одному з приміщень з виробництва олії”, — йдеться у повідомленні.

Прибувши на місце події, бійці Державної-пожежної рятувальної частини № 19 встановили, що виникло загоряння спецодягу працівників цеху, що спричинило задимлення на площі 8 кв.м.

Пожежу було ліквідовано о 19:40.

До ліквідації від ДСНС залучалося чотири чоловіки особового складу та одна одиниця спецтехніки.

Причина пожежі встановлюється фахівцями.

Нагадаємо, 17 серпня у Житомирській області горіло підприємство, яке виробляє дерев'яні гранули.

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