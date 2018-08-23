В Винницкой области горел маслоэкстракционный завод
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Спасатели ликвидировали пожар в цехе ГП “Калиновский экспериментальный завод по фракционированию масла и жиров”. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Винницкой области, передает УНН.
“22 августа в 19:18 в Службу спасения ”101“ поступило сообщение о том, что в г. Калиновка произошло возгорание в одном из помещений по производству масла”, — говорится в сообщении.
Прибыв на место происшествия, сотрудники Государственной пожарной спасательной части № 19 установили, что произошло возгорание спецодежды работников цеха, что повлекло задымление на площади 8 кв.м.
Пожар был ликвидирован в 19:40.
К ликвидации от ГСЧС привлекались четыре сотрудника личного состава и одна единица спецтехники.
Причина пожара устанавливается специалистами.
Напомним, 17 августа в Житомирской области горело предприятие, которое производит деревянные гранулы.