На Вінничині чотири райони засипало снігом

За його словами, у цих районах сніговий покрив сягає понад 5 сантиметрів на полях.

“Ухвалено рішення не витрачати зайві бюджетні кошти на очищення доріг, адже сніг тане. Але у нас готова техніка і в підрозділах облавтодору, і в підрозділах ДСНС”, — уточнив А.Гижко.

Як повідомляв УНН, сніг випав на Кіровоградщині.