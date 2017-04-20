На Вінничині чотири райони засипало снігом
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 20 квітня. УНН. Найбільше снігу на Вінниччині випало у Хмільницькому, Літинському, Мурованокуриловецькому та Чернівецькому районах. Про це повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гижко, передає кореспондент УНН-Центр.
За його словами, у цих районах сніговий покрив сягає понад 5 сантиметрів на полях.
“Ухвалено рішення не витрачати зайві бюджетні кошти на очищення доріг, адже сніг тане. Але у нас готова техніка і в підрозділах облавтодору, і в підрозділах ДСНС”, — уточнив А.Гижко.
Як повідомляв УНН, сніг випав на Кіровоградщині.