В Винницкой области четыре района засыпало снегом

По его словам, в этих районах снежный покров достигает более 5 сантиметров на полях.

"Принято решение не тратить лишние бюджетные средства на очистку дорог, ведь снег тает. Но у нас готова техника и в подразделениях облавтодора, и в подразделениях ДСНС", - уточнил А.Гыжко.

Как сообщал УНН, снег выпал на Кировоградщине .