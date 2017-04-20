В Винницкой области четыре района засыпало снегом
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 20 апреля. УНН. Больше всего снега в Винницкой выпало в Хмельницком, Литинскому, Мурованокуриловецком и Черновицком районах. Об этом сообщил первый заместитель председателя облгосадминистрации Андрей Гижко, передает корреспондент УНН-Центр.
По его словам, в этих районах снежный покров достигает более 5 сантиметров на полях.
"Принято решение не тратить лишние бюджетные средства на очистку дорог, ведь снег тает. Но у нас готова техника и в подразделениях облавтодора, и в подразделениях ДСНС", - уточнил А.Гыжко.
Как сообщал УНН, снег выпал на Кировоградщине .