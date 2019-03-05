На Вінничині члени угруповання "вибивали" з людей неіснуючі борги

Оперативники спецслужби встановили, що група, до складу якої входило троє жителів одного з райцентрів області, спеціалізувалася на "вибиванні" неіснуючих боргів із місцевих мешканців. Погрожуючи фізичним насильством місцевому комерсанту, зловмисники вимагали від нього дві тисячі доларів США.

Правоохоронці затримали фігурантів справи на околиці Гайсина після отримання чергової частини "данини" у розмірі 500 дол.

Як повідомили у прокуратурі, під час затримання у організатора групи правоохоронці вилучили підроблене посвідчення працівника внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури України. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину. Тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНН, на Вінниччині затримано кримінального авторитета.