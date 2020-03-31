На Вінниччині зросла кількість хворих на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Станом на сьогодні, 31 березня, коронавірус лабораторно підтверджений у 36 осіб, зокрема 3 дітей. Загалом на території Вінницької області зареєстровано 94 підозри на COVID-19. Про це повідомили у Вінницькій держадміністрації, передає УНН.
За добу кількість інфікованих зросла на 13 осіб.
"Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані: місто Вінниця - 28, Гайсинський район - 2, місто Ладижин, а також Вінницький, Жмеринський, Крижопільський, Липовецький, Чернівецький райони по одному випадку.
Обласний лабораторний центр отримав по лінії гуманітарної допомоги 18 наборів реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції", - розповіли у Вінницькій ОДА.
Як повідомляв УНН, Вінницька область отримала 15 млн грн фінансової допомоги від Юрія Косюка, власника компанії МХП — виробника курятини “Наша Ряба”.
“МХП закуповує 19 апаратів штучної вентиляції легенів у комплекті з монітором пацієнта і кисневим концентратором для всіх лікарень Вінницької області, де є інфекційні відділення.
Окрім того, для Ладижинської міської лікарні, Тульчинської та Тростянецької районних лікарень будуть здійснені закупівлі засобів індивідуального захисту, оскільки на цих територіях проживає понад 65% співробітників МХП — вінничан.
Також МХП буде надавати допомогу в пошуку та придбанні всіх необхідних засобів індивідуального захисту і медичного обладнання, шляхом залучення власних фахівців департаменту матеріально-технічного забезпечення”, — повідомили у Косюка.