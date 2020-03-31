В Винницкой области возросло количество больных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. На сегодня, 31 марта, коронавирус лабораторно подтвержден у 36 человек, в том числе 3 детей. Всего на территории Винницкой области зарегистрировано 94 подозрения на COVID-19. Об этом сообщили в Винницкой госадминистрации, передает УНН.
За сутки количество инфицированных увеличилось на 13 человек.
"Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы: город Винница - 28, Гайсинский район - 2, город Ладыжин, а также Винницкий, Жмеринский, Крыжопольский, Липовецкий, Черновицкий районы по одному случаю.
Областной лабораторный центр получил по линии гуманитарной помощи 18 наборов реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции", - рассказали в Винницкой ОГА.
Как сообщал УНН, Винницкая область получила 15 млн грн финансовой помощи от Юрия Косюка, владельца компании МХП - производителя курятины "Наша Ряба".
"МХП закупает 19 аппаратов искусственной вентиляции легких в комплекте с монитором пациента и кислородным концентратором для всех больниц Винницкой области, где есть инфекционные отделения.
Кроме того, для Ладыжинской городской больницы, Тульчинской и Тростянецкой районных больниц будут осуществлены закупки средств индивидуальной защиты, поскольку на этих территориях проживает более 65% сотрудников МХП - винничан.
Также МХП будет оказывать помощь в поиске и приобретении всех необходимых средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, путем привлечения собственных специалистов департамента материально-технического обеспечения", - сообщили у Косюка.