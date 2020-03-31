В Винницкой области возросло количество больных коронавирусом

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 70707 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 83507 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 96629 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 94038 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105969 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91095 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103411 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106078 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131098 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130350 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Винницкой области возросло количество больных коронавирусом

В Винницкой области возросло количество больных коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 13386 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. На сегодня, 31 марта, коронавирус лабораторно подтвержден у 36 человек, в том числе 3 детей. Всего на территории Винницкой области зарегистрировано 94 подозрения на COVID-19. Об этом сообщили в Винницкой госадминистрации, передает УНН.

За сутки количество инфицированных увеличилось на 13 человек.

"Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы: город Винница - 28, Гайсинский район - 2, город Ладыжин, а также Винницкий, Жмеринский, Крыжопольский, Липовецкий, Черновицкий районы по одному случаю.

Областной лабораторный центр получил по линии гуманитарной помощи 18 наборов реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции", - рассказали в Винницкой ОГА.

Как сообщал УНН, Винницкая область получила 15 млн грн финансовой помощи от Юрия Косюка, владельца компании МХП - производителя курятины "Наша Ряба".

"МХП закупает 19 аппаратов искусственной вентиляции легких в комплекте с монитором пациента и кислородным концентратором для всех больниц Винницкой области, где есть инфекционные отделения.

Кроме того, для Ладыжинской городской больницы, Тульчинской и Тростянецкой районных больниц будут осуществлены закупки средств индивидуальной защиты, поскольку на этих территориях проживает более 65% сотрудников МХП - винничан.

Также МХП будет оказывать помощь в поиске и приобретении всех необходимых средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, путем привлечения собственных специалистов департамента материально-технического обеспечения", - сообщили у Косюка.

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