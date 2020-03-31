В Винницкой области возросло количество больных коронавирусом

КИЕВ. 31 марта. УНН. На сегодня, 31 марта, коронавирус лабораторно подтвержден у 36 человек, в том числе 3 детей. Всего на территории Винницкой области зарегистрировано 94 подозрения на COVID-19. Об этом сообщили в Винницкой госадминистрации, передает УНН.