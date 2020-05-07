На Вінниччині зросла кількість інфікованих медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У Вінницькій області за добу зросла кількість інфікованих коронавірусом медичних працівників, передає УНН із посиланням на дані КМУ.
Так, станом на вчора, 6 травня, коронавірус було виявлено у 151 медичного працівника, станом на сьогодні - вже у 153.
Додамо, що станом на сьогодні на Вінниччині 485 підтверджених випадків захворюваності на коронавірус. Тобто, кожен третій інфікований – це медик.
Нагадаємо, Вінницька область входить до трійки антилідерів серед регіонів України за кількістю інфікованих коронавірусом медпрацівників.
Народні депутати вимагають звільнення очільниці "медичного" департаменту облдержадміністрації Людмили Грабович.