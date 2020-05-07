В Винницкой области возросло количество инфицированных медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Винницкой области за сутки возросло количество инфицированных коронавирусом медицинских работников, передает УНН со ссылкой на данные КМУ.
Так, по состоянию на вчера, 6 мая, коронавирус был обнаружен у 151 медицинского работника, на сегодня - уже у 153.
Добавим, что на сегодня в Винницкой области 485 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. То есть, каждый третий инфицированный - это медик.
Напомним, Винницкая область входит в тройку антилидеров среди регионов Украины по количеству инфицированных коронавирусом медработников.
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