На Вінниччині здійснили спробу нападу на військовий об'єкт

24 листопада, близько 22:00, невідомими особами було здійснено спробу нападу на чатового однієї з військових частин Вінницького гарнізону

Військовослужбовець виконуючи обов’язки у варті, чіткими та рішучими діями попередив напад невідомих осіб на військовий об’єкт, оперативно повідомивши про порушників до вартового приміщення. В лічені хвилини на допомогу чатовому прибула оперативна група підсилення. Правопорушники вдалися до втечі.

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Жертв і поранених з боку військовослужбовців військової частини немає, зброя та боєприпаси в наявності.

У зазначеній військовіій частині працюють представники правоохоронних органів, організовано розшук зловмисників.

Нагадаємо, В Одеському гарнізоні військовослужбовець Військово-Морських Сил Збройних Сил України, виконуючи обов’язки у добовому наряді, чіткими та рішучими діями попередив напад невідомих осіб на військовий об’єкт.