На Вінниччині здійснили спробу нападу на військовий об'єкт
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Вінницькому гарнізоні чатовий попередив спробу нападу на військовий об’єкт, про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, передає УНН.
24 листопада, близько 22:00, невідомими особами було здійснено спробу нападу на чатового однієї з військових частин Вінницького гарнізону
Військовослужбовець виконуючи обов’язки у варті, чіткими та рішучими діями попередив напад невідомих осіб на військовий об’єкт, оперативно повідомивши про порушників до вартового приміщення. В лічені хвилини на допомогу чатовому прибула оперативна група підсилення. Правопорушники вдалися до втечі.
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Жертв і поранених з боку військовослужбовців військової частини немає, зброя та боєприпаси в наявності.
У зазначеній військовіій частині працюють представники правоохоронних органів, організовано розшук зловмисників.
Нагадаємо, В Одеському гарнізоні військовослужбовець Військово-Морських Сил Збройних Сил України, виконуючи обов’язки у добовому наряді, чіткими та рішучими діями попередив напад невідомих осіб на військовий об’єкт.