В Винницкой области осуществили попытку нападения на военный объект

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 67536 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 52095 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 60580 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 69400 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 114370 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114224 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 141347 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107330 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108755 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113340 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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В Винницкой области осуществили попытку нападения на военный объект

В Винницкой области осуществили попытку нападения на военный объект

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Винницком гарнизоне часовой предупредил попытку нападения на военный объект, об этом на своей странице в Facebook сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, передает УНН.

24 ноября, около 22:00, неизвестными лицами была предпринята попытка нападения на часового одной из воинских частей Винницкого гарнизона

Военнослужащий выполняя обязанности в карауле, четкими и решительными действиями предупредил нападение неизвестных лиц на военный объект, оперативно сообщив о нарушителях в караульное помещение. В считанные минуты на помощь часовому прибыла оперативная группа усиления. Правонарушители прибегли к бегству.

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Жертв и раненых со стороны военнослужащих военной части нет, оружие и боеприпасы в наличии.
В указанной вийсковии части работают представители правоохранительных органов, организовано розыск злоумышленников.

Напомним, в Одесском гарнизоне военнослужащий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, выполняя обязанности в суточном наряде, четкими и решительными действиями предупредил нападение неизвестных лиц на военный объект.

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