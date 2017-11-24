В Винницкой области осуществили попытку нападения на военный объект

24 ноября, около 22:00, неизвестными лицами была предпринята попытка нападения на часового одной из воинских частей Винницкого гарнизона

Военнослужащий выполняя обязанности в карауле, четкими и решительными действиями предупредил нападение неизвестных лиц на военный объект, оперативно сообщив о нарушителях в караульное помещение. В считанные минуты на помощь часовому прибыла оперативная группа усиления. Правонарушители прибегли к бегству.

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Жертв и раненых со стороны военнослужащих военной части нет, оружие и боеприпасы в наличии.

В указанной вийсковии части работают представители правоохранительных органов, организовано розыск злоумышленников.

Напомним, в Одесском гарнизоне военнослужащий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, выполняя обязанности в суточном наряде, четкими и решительными действиями предупредил нападение неизвестных лиц на военный объект.