На Вінниччині затримали військового, який продавав амфетамін
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, затримали військовослужбовця однієї із військових частин Вінничини під час збуту ним амфетаміну. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
"За попередньою інформацією, військовослужбовець спільно з цивільними особами налагодили схему продажу амфетаміну на території міста Вінниці та Вінницької області", - сказано у повідомленні.
Під час санкціонованих судом обшуків за місцем проживання військовослужбовця слідчі ДБР вилучили пакети із розфасованою речовиною ззовні схожою на наркотичну.
"Відбулося затримання військовослужбовця в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час незаконного збуту ним психотропної речовини – амфетаміну", - повідомили у ДБР.
Наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.
Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за попередньою змовою групою осіб).
Санкція статті у разі доведення вини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, двом військовослужбовцям Луцького прикордонного загону Державної прикордонної служби України повідомили про підозру у придбанні та зберіганні з метою збуту, а також збуті наркотичних засобів та психотропних речовин.