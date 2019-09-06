На Вінниччині зарізали пенсіонерку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Вінницькій області невідомий вбив пенсіонерку, нанісши їй численні поранення ножем. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Вбивство сталося в смт Ситківці Немирівського району. Тіло пенсіонерки виявили у будинку, в якому вона мешкала. На тілі вбитої щонайменше 5 колото-різаних ран.
Встановлено також, що зник її мобільний телефон.
За цим фактом розпочато досудове розслідування за ст. 115 (умисне вбивство) КК України.
Нагадаємо, на Львівщині знайшли зашите в мішок тіло жінки і мертвого чоловіка.