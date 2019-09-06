В Винницкой области зарезали пенсионерку
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Винницкой области неизвестный убил пенсионерку, нанеся ей множественные ранения ножом. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Убийство произошло в пгт Ситковцы Немировского района. Тело пенсионерки обнаружили в доме, в котором она жила. На теле убитой не менее 5 колото-резаных ран.
Установлено также, что пропал ее мобильный телефон.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.
Напомним, во Львовской области нашли зашитое в мешок тело женщины и мертвого мужчину.