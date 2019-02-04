На Вінниччині зареєстровано 20 повідомлень про порушення виборчого законодавства
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. На сьогодні у Вінницькій області поліцейські зареєстрували 20 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації Нацполіції Вінницької області.
“З початку передвиборчої кампанії поліцією Вінниччини зареєстровано 20 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства”, – йдеться у повідомленні.
Більшість повідомлень стосувалися розміщення агітаційної продукції без вихідних даних. Сім фактів не підтвердились, за рештою проводиться перевірка.
Раніше УНН повідомляв, ОПОРА виявила порушення законодавства у Гриценка та Тимошенко.