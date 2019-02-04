На Вінниччині зареєстровано 20 повідомлень про порушення виборчого законодавства

“З початку передвиборчої кампанії поліцією Вінниччини зареєстровано 20 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства”, – йдеться у повідомленні.



Більшість повідомлень стосувалися розміщення агітаційної продукції без вихідних даних. Сім фактів не підтвердились, за рештою проводиться перевірка.



Раніше УНН повідомляв, ОПОРА виявила порушення законодавства у Гриценка та Тимошенко.