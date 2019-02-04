В Винницкой области зарегистрировано 20 сообщений о нарушении избирательного законодательства
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. На сегодня в Винницкой области полицейские зарегистрировали 20 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации Нацполиции Винницкой области.
"С начала предвыборной кампании полицией Винницкой области зарегистрировано 20 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства", - говорится в сообщении.
Большинство сообщений касались размещения агитационной продукции без выходных данных. Семь фактов не подтвердились, по остальным проводится проверка.
Ранее сообщал УНН, ОПОРА выявила нарушения законодательства у Гриценко и Тимошенко.