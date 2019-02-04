В Винницкой области зарегистрировано 20 сообщений о нарушении избирательного законодательства

"С начала предвыборной кампании полицией Винницкой области зарегистрировано 20 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства", - говорится в сообщении.



Большинство сообщений касались размещения агитационной продукции без выходных данных. Семь фактов не подтвердились, по остальным проводится проверка.



Ранее сообщал УНН, ОПОРА выявила нарушения законодательства у Гриценко и Тимошенко.