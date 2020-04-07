На Вінниччині вже 81 інфікований коронавірусом

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Станом на сьогодні, 7 квітня, коронавірусна інфекція підтверджена у 81 людини, які наразі перебувають у Вінницькій області. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, повідомляє УНН.