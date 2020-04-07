На Вінниччині вже 81 інфікований коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Станом на сьогодні, 7 квітня, коронавірусна інфекція підтверджена у 81 людини, які наразі перебувають у Вінницькій області. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, повідомляє УНН.
За його словами, з початку обліку на території області було зареєстровано 177 підозр на коронавірусну інфекцію.
"У 81 випадку маємо підтверджену коронавірусну інфекцію, в тому числі у 7 дітей. Три дитини – з міста Вінниця, три – з Гайсина і одна дитина з Чернівецького району", - розповів Скальський, додавши, що за останню добу кількість хворих дітей не змінилася.
Чиновник додав, що всього на даний час в лабораторіях протестовано 1390 зразків матеріалів.
"Насправді, за цим показником Вінницька область займає одну з лідируючих позицій в Україні. Наша стратегія – це максимально відпрацьовувати в першу чергу – підозри, у другу чергу – абсолютно усіх контактних осіб. Ну і звичайно зараз ми дуже багато уваги приділяємо усім хворим на пневмонію", - сказав він.
Скальський також поінформував, що на території області є два пацієнти, які фактично одужали.
"Один із них – дитина. Повторний тест на коронавірусну інфекцію був негативний, їх обох виписали зі стаціонару і в обов'язковому випадку проводиться щоденний медичний нагляд", - розповів він.
Нагадаємо, найбільший виробник курятини в Україні, компанія МХП ("Наша Ряба") Юрія Косюка передала перші два апарати штучної вентиляції легенів до лікарень Вінницької області.
Загалом МХП виділив для Вінницької та Черкаської областей 15 і 14 млн грн відповідно. А до загальнодержавного фонду компанія перерахувала 55 млн грн.