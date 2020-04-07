В Винницкой области уже 81 инфицированный коронавирусом

По его словам, с начала учета на территории области было зарегистрировано 177 подозрений на коронавирусную инфекцию.

"В 81 случае имеем подтвержденную коронавирусную инфекцию, в том числе у 7 детей. Три ребенка - из города Винница, три - из Гайсина и один ребенок из Черновицкого района", - рассказал Скальский, добавив, что за последние сутки количество больных детей не изменилось.

Чиновник добавил, что всего в настоящее время в лабораториях протестировано 1390 образцов материалов.

"На самом деле, по этому показателю Винницкая область занимает одну из лидирующих позиций в Украине. Наша стратегия - это максимально отрабатывать в первую очередь - подозрения, во вторую очередь - абсолютно всех контактных лиц. Ну и конечно сейчас мы очень много внимания уделяем всем больным пневмонией", - сказал он.

Скальский также сообщил, что на территории области два пациента, которые фактически выздоровели.

"Один из них - ребенок. Повторный тест на коронавирусную инфекцию был отрицательный, их обоих выписали из стационара и в обязательном случае проводится ежедневный медицинский контроль", - рассказал он.

Напомним, крупнейший производитель курятины в Украине, компания МХП ("Наша Ряба") Юрия Косюка передала первые два аппарата искусственной вентиляции легких в больницы Винницкой области.

В общем МХП выделил для Винницкой и Черкасской областей 15 и 14 млн грн соответственно. А в общегосударственный фонд компания перечислила 55 млн грн.