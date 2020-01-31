На Вінниччині водій-підліток в'їхав у дерево, загинула одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У Вінницькій області внаслідок зіткнення легкового автомобіля з деревом загинула одна особа. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Аварія сталась 30 січня, близько 23.40, в селі Митки.
Неповнолітній 14-річний водій Lada, житель Барського району, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги де зіткнувся з деревом.
Внаслідок автопригоди 26-річний пасажир легковика від отриманих травм загинув на місці.
Водій та ще один 21-річний пасажир доставлені до хірургічного відділення районної лікарні.
Поліцейські встановлюють причини та обставини автопригоди.
Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачене покарання до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Сумах маршрутний автобус через несприятливі погодні умови допустив зіткнення з опорою електромережі, внаслідок чого постраждало десять пасажирів.